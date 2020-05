MN - Saudati: "Boban e Maldini una manna dal cielo, posso trasmettere esperienza ai giocatori"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, Luca Saudati (Qui l'intervista completa), ex attaccante rossonero, ha parlato delle scelte dei dirigenti del club rossonero: "Purtroppo è da tempo che non condivido le decisioni della società. Da tifoso non riesco a condividerle, come credo tanti altri tifosi. Penso che ex giocatori come Maldini o Boban siano una manna dal cielo per qualsiasi società, non solo per il Milan. Anche se magari da dirigenti non hanno tantissima esperienza, l’esperienza che hanno avuto sul campo può essere trasmessa anche ai giocatori. Le società di calcio non possono essere trattate come aziende, soprattutto una società storica e gloriosa come il Milan che deve essere gestita da gente che ha passione, vedi Berlusconi e Galliani, di certo non da gente che con il calcio non ha mai avuto niente a che fare”.