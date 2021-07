MN - Sickenberger (BILD) "Le emozioni influenzano sempre le prestazioni di Rebic"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it Urlika Sickenberger, giornalista della Bild vicina alla squadra di Francoforte, ha parlato di Rebic, ex giocatore dell'Eintracht. Queste le sue parole: “Sicuramente il miglior ricordo che ho di lui è la finale del 2018, quella dove l’Eintracht vinse la DFB Pokal. Penso che stia giocando abbastanza bene a Milano, soprattutto da quando Ibra è al suo fianco. Ha sempre bisogno di un giocatore su cui contare, una stella a cui guardare. A Francoforte lo ha trovato in Kevin Prince Boateng che è il giocatore che lo ha aiutato di più. Rebic ha giocato un Europeo abbastanza deludente, e la domanda sarà: per quanto tempo questo lo influenzerà? Perché lui è abbastanza lunatico e le emozioni influenzano sempre le sue prestazioni. Per quanto riguarda i ricordi del 2018: Rebic ha segnato due gol contro il Bayern con le sue caratteristiche inimitabili, un concentrato di potenza in cui nessuno è stato in grado di fermarlo. Questo è stato davvero incredibile e da allora ha uno status leggendario a Francoforte"