MN - Strömberg: "L'allenamento di Ibra con l'Hammarby è un'ottima cosa sia per lui che per il Milan"

Therese Strömberg, giornalista svedese di SportExpressen, è stata intervistata in esclusiva da MilanNews.it per parlare di Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue parole sul suo allenamento dello svedese con l'Hammarby:

Ibrahimovic si sta allenando con l'Hannarby, qui in Italia i giocatori sono in quarantena e non possono allenarsi insieme con il pallone. In Svezia com'è l'attuale situazione?

"E' qui da un mese ormai e sta seguendo le regole che ci sono in Svezia, sarebbe strano se non lo facesse. L'Hammarby questa settimana ha organizzato delle sessioni di allenamento non obbligatorie, il fatto che possa lavorare con una squadra credo sia un'ottima cosa sia per lui che per il Milan, almeno fino a che i club potranno allenarsi collettivamente qui in Svezia".