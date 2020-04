MN - Taveggia: "Al Marakana due giorni da film. Trovai l'arbitro Pauly in un locale notturno di Belgrado"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Paolo Taveggia, ex direttore organizzativo del Milan dal 1986 al 1993, ha parlato della nebbia di Belgrado. Questa la domanda e la risposta:

Un altro momento storico in quella stagione fu la vittoria ai rigori a Belgrado, dopo che la nebbia scesa sul Marakana di Belgrado aveva costretto a rinviare la partita al giorno successivo. Ce la racconti.

"E' un piccolo film. A Milano avevamo pareggiato 1-1 e al ritorno dovevamo andare a giocare a Belgrado contro questi che erano dei fenomeni in uno stadio come il Marakana in cui il capo degli ultras della Stella Rossa dell'epoca era un certo Arkan (militare serbo a capo delle 'Tigri di Arkan', che si resero protagonisti di numerosi crimini di guerra nella ex Jugoslavia, ndr). Partiamo portandoci dietro anche Gullit, ma l'olandese non è in grado di giocare, perchè aveva una simil pubalgia. La sera della nebbia credo che se noi avessimo giocato con le mani e loro con i piedi non avremmo vinto comunque, perchè proprio era una di quelle sere in cui non ce la fai. Andammo negli spogliatoi sullo 0-0 all'intervallo e nonostante la nebbia che stava scendendo, si riusciva a vedere. Il tempo di uscire dagli spogliatoi e non si vedeva più niente a 2 metri di distanza. Anche dalla panchina non si vedeva la partita. Dal boato dopo 5 minuti dall'inizio della ripresa capimmo che la Stella Rossa era passata in vantaggio, con Savicevic. Ramaccioni (ex team manager del Milan, ndr) mi disse di far notare la non regolarità della situazione alla terna arbitrale, dato che sembrava che non si fossero accorti. Mi alzai e chiesi al guardalinee se vedesse qualcosa, che di tutta risposta mi chiese di sedermi, ma dato che non mi vedeva nessuno continuai a camminare seguendo l'assistente come un'ombra rompendogli le scatole fino a quando, ad un certo punto, sentimmo tre fischi da parte di Pauly, l'arbitro della partita. Gara sospesa. Usciamo dal campo con il fischietto che mi spiegava che si dovesse attendere 45 minuti in attesa di vedere se la nebbia si diradasse dal campo. Io resto fuori dagli spogliatoi, inizialmente, e io resto fuori e comincio a fumare come un pazzo per la tensione. Io facevo il tifo per la nebbia, probabilmente stavo fumando per cercare di farla aumentare (ride, ndr). Rientro negli spogliatoi per andare a bere qualcosa di caldo e vedo 4-5 giocatori sotto la doccia, le maglie buttate per terra. I giocatori non avevano capito che la partita fosse sospesa e non rimandata. Fui costretto ad inventarmi una tipica scena all'italiana: bussai alla casetta che conteneva lo spogliatoio dell'arbitro e, cercando di parlare l'inglese più stentorio che potessi usare, chiesi nuovamente all'arbitro se la partita fosse sospesa o rinviata, ricevendo la stessa risposta di poco prima. A quel punto feci una sceneggiata disperato alla Alberto Sordi, dicendo a Pauly che la mia carriera fosse rovinata, perchè ormai i giocatori erano sotto la doccia dato che avevo capito male io. Questo apre la finestrella della sua casetta, guarda fuori e mi disse: 'Si gioca domani alle 15'. Non ho detto a nessuno cosa fosse successo, l'ho raccontata a Ramaccioni solo 20 anni dopo. Sono andato negli spogliatoi e ho comunicato l'orario del rinvio della gara. Torniamo in albergo e scattò il problema su come sistemare qualche centinaio di tifosi che non avevano i soldi per poter restare un'altra notte che pagai io come Milan. Tornati in hotel, ci fu una discussione lunga come la fame con il delegato UEFA, che mi comunicarono che Ancelotti e Virdis non avrebbero potuto giocare l'indomani, perchè il primo era diffidato ed era stato ammonito e l'altro era stato espulso. A quel punto il problema era che avrebbe dovuto rendersi disponibile per giocare Gullit, che però pretese - più per una questione psicologica che altro - di avere a disposizione il fisioterapista della nazionale olandese, Ted Troost. Per cui un aereo privato del gruppo Fininvest partì in tarda serata da Milano, per andare ad Amsterdam a prendere Troost e portarlo a Belgrado. Gullit si allenò poi correndo nel corridoio dell'albergo ed entrò in campo al posto di Donadoni, che rischiò di morire in campo, con il dottor Monti che gli salvò la vita mentre Donadoni si stava soffocando con la propria lingua. Tornando alla sera prima della partita, verso la una di notte, visto che non riuscivo a prendere sonno, uscii con Guido Susini (ex capo ufficio stampa del Milan, ndr), dopo essermi fatto dire dal receptionist dell'albergo quale fosse il locale notturno più bello di Belgrado. Prendemmo il taxi e arrivammo in questo locale, in cui ero convinto che sarebbe arrivato l'arbitro. Dopo mezz'ora circa arrivò una Mercedes bianca da cui scesero Pauly, il guardalinee e qualche ragazza, accompagnati dai dirigenti della Stella Rossa. L'arbitro mi vide e ci scambiammo uno sguardo che significava 'so cosa stai facendo e tu sai che io ti ho visto', ma ovviamente non dissi nulla. Per farla breve, 1-1 dopo i regolamentari, quindi calci di rigore. E qui devo svelarvi un altro aneddoto curioso: il quinto rigore avrebbe dovuto tirarlo un giovane Massimiliano Cappellini, subentrato nei supplementari a Mannari, e così c'era scritto sulla lista consegnata all'arbitro. Sacchi aveva indicato il ragazzo come ultimo rigorista, che non aveva avuto il coraggio di dire che non se la sentisse. In realtà sul dischetto al quinto rigore si presenta Rijkaard, con il Milan avanti 3-4 come risultato complessivo con Pauly che non disse nulla: gol e passaggio del turno per noi, con quelli della Stella Rossa che non erano ovviamente a conoscenza di chi fossero i rigoristi scelti. A fine partita mi avvicinai a Frankie e gli chiesi spiegazioni. Mi disse: 'All'inizio non volevo tirarlo, poi mi sono reso conto che se l'avesse sbagliato Cappellini sarebbe finita la sua carriera. Invece io sarei rimasto comunque Frank Rijkaard'. Fu davvero un'esperienza incredibile quella due giorni".