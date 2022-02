MN - Tecca su Leao: "Quando è in forma sa cambiare le partite"

In merito al mercato di gennaio del Milan, Massimo Tecca, giornalista di Sky, ha dichiarato a Milannews.it: "Che strategia ha prevalso? Quella di puntare sulle seconde linee, sull’esperienza di Ibrahimovic e Giroud e sulla continuità di Rebic e Leao. Quest’ultimo quando è in forma sta dimostrando di poter cambiare le partite. Certo, rispetto a Juventus e Inter non ha brillato".