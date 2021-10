MN - Trevisani elogia Tonali: "Sa fare tutto, è davvero un giocatore formidabile"

Nell'intervista rilasciata a Milannews.it, Riccardo Trevisani, giornalista di Mediaset, ha parlato così di Sandro Tonali: "Sinceramente ad inizio stagione non credevo nell’esplosione di Tonali. Parliamo di un giocatore box to box, che sa fare il centrocampista, sa arrivare in area di rigore, sa fare assist. Sa fare tutto, è davvero un giocatore formidabile. Potrebbe stare tanto e bene in Nazionale se è quello che abbiamo visto in queste prime giornate di campionato. Prima di togliere quelli che ti hanno fatto vincere l’Europeo però ce ne vorrà".