MN - Zaccheroni: "Sono rimasto legatissimo al Milan e vederlo così mi rende triste"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it Alberto Zaccheroni, ex allenatore di calcio, ha parlato dei ricordi che lo hanno legato al Milan. Questa la domanda e la risposta:

Quanto è rimasto legato al mondo Milan?

“Sono molto legato a quei colori e mi rende triste vedere il Milan in questa situazione. Ho trascorso tre anni in quell’ambiente, con quella maglia sul petto e vedere i rossoneri così in difficoltà non è bello. Solamente vedendo quella maglia gloriosa verrebbe voglia di spaccare il mondo. Purtroppo non dipende da noi, siamo semplici spettatori e dobbiamo avere pazienza. Con il pubblico e i tifosi che il Milan ha bisogna solamente pensare di ricostruire, quindi spero che la proprietà odierna possa cederlo a chi può fare meglio, onestamente vedere i rossoneri in questa situazione mi fa piangere il cuore. Io esempio arrivai in rossonero con la squadra che era reduce da un undicesimo posto però nonostante fosse una squadra logora c’erano dentro giocatori veri come Maldini, Costacurta e Albertini che erano l’anima di quella squadra. Arrivato al Milan ho imparato come ci si comportava perchè questi giocatori erano un esempio: i primi ad arrivare, gli ultimi ad andare via e mai una volta che discutessero delle scelte tecniche."