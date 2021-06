MN - Zapelloni: "Giroud sarebbe ottimo, ma con Icardi sul mercato... A me piace Raspadori"

Il giornalista Umberto Zapelloni ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e si è così espresso sul possibile nuovo attaccante del Milan: "Giroud è uno dei nomi su cui si conta per rinforzare il Milan. Nel caso dovesse inaspettatamente restare al Chelsea, il club rossonero dovrà dirottarsi su altri giocatori che abbiano lo stesso peso e la stessa valenza. Non è semplicissimo, ma bisogna confidare in Paolo Maldini. Possibilità ancora aperta? Probabilmente il Chelsea sta cercando di monetizzare dalla sua cessione. Giroud è la prima scelta, sarebbe un ottimo acquisto anche in prospettiva Champions, anche se io avrei puntato su Icardi tutta la vita... A me piacerebbe molto anche Raspadori, il quale potrebbe anche uscire rinforzato dall'Europeo. Anche Belotti sarebbe qualcosa di significativo, ma solo se Cairo non pretendesse tutti quei soldi... Il Milan, comunque, deve essere ambizioso e sapendo che sul mercato c'è uno come Icardi... ecco, quel profilo metterebbe d'accordo tutti. Vlahovic? Forte, ma costa troppo".