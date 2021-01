MN - Zapelloni: "Se il Milan ha fatto questo mercato è perchè ci vuole provare fino in fondo"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it, l'ex vice-direttore della Gazzetta dello Sport Umberto Zapelloni ha parlato del mercato rossonero. Queste le sue parole: "Il Milan ci crede, ha preso giocatori già pronti. Mandzukic è l'esempio perfetto. Meite mi ha deluso un po' in queste prime partite, ma può essere utile magari a far rifiatare qualche volta Kessie. Tomori ieri è entrato molto bene, visti i problemi che il Milan ha in difesa, avere un giocatore già pronto come l'ex Chelsea è importante. Se il Milan ha fatto questo mercato è perchè ci vuole provare fino in fondo per lo scudetto, anche se Inter e Juventus sono più strutturate. Ma i rossoneri sono ancora primi e quindi fanno bene a provarci".