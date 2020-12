Moncada su Leao: "Preso per quello che ha fatto allo Sporting Lisbona"

Geoffrey Moncada ha rilasciato una lunga intervista a 'Podcast Prolongation' del giornalista francese Johann Crochet. Ecco le parole del capo scout del Milan sull'arrivo di Leao in rossonero "Se vi ricordate, quando noi stavamo andando male con Giampaolo lui aveva fatto delle prestazioni interessanti. Mi ricordo della sua partita contro la Fiorentina. Era arrivato in un momento difficile ed è stato lui a distinguersi tra i giocatori. Poi abbiamo cambiato sistema di gioco, si è infortunato, Ibrahimovic è arrivato, Leao è scomparso un po'. L'allenatore gli ha fatto vedere altre cose, doveva giocare sull’ala con nuovi metodi di allenamento e tutto il resto. Oggi è un giocatore molto importante per noi, l’abbiamo visto contro la Roma e contro l’Inter, è in grado di fare delle prestazioni eccezionali".

Sulla scelta di acquistare Leao: "Quando l’abbiamo preso, non l’abbiamo preso soltanto per quello che ha fatto al Lille. Lo conoscevamo ancora di più per quello che ha fatto prima allo Sporting Lisbona. Nel settore giovanile era eccezionale. Nella Youth League aveva giocato contro la Juve ad altissimo livello. Abbiamo evidentemente visto quello che ha fatto al Lille, ma è soprattutto per quello che aveva fatto vedere allo Sporting che l’abbiamo preso. L’ho visto giocare come trequartista allo Sporting, incredibile. Sapevamo quello che lui faceva bene, e quello che aveva bisogno di migliorare. Può ancora migliorare fisicamente, puo segnare ancora di più, perché lui può segnare dei gol facilissimi o altri gol da fuoriclasse. Può segnare in futuro anche con la testa, ha il fisico per farlo".