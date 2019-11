Montepaone (ag. Biglia): "Lucas è mortificato, ecco perché guardava il cellulare"

Intervenuto ai microfoni di calciomercato.com, Enzo Montepaone, agente di Lucas Biglia, ha voluto chiarire la situazione del suo assistito dopo le numerose critiche arrivate dai tifosi per le immagini del centrocampista argentino "distratto" dallo smartphone nel pre partita di Milan-Napoli: "Lucas è molto dispiaciuto per come sono state interpretate quelle immagini prima di Milan-Napoli in un momento anche privato come quello che viene vissuto nello spogliatoio prima dell'inizio della partita. Biglia non si stava facendo i fatti suoi, già solo pensarlo è un insulto al professionista esemplare che ha sempre dimostrato di essere. Mi preme fare un chiarimento: semplicemente stava guardando sull'app del Milan il cambio di formazione del Napoli rispetto alle previsioni della vigilia. Vi posso assicurare che è davvero mortificato e deluso da tutto questo inutile clamore. Tutti, e dico tutti, gli allenatori che ha avuto sono d'accordo su un punto: Biglia è un esempio anche per i compagni, nessuno ha mai messo in dubbio quella che è la sua abnegazione e dedizione al lavoro e al rispetto del gruppo. È concentrato e voglioso di risollevare il Milan e portarlo nelle posizioni di classifica che merita. Se il problema del Milan è lui, allora posso dirvi che è pronto a fare un passo indietro".