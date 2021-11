Montolivo: "Il Milan è assolutamente una squadra europea"

Riccardo Montolivo, ex calciatore rossonero e attuale opinionista, si è così espresso a DAZN nel post Roma-Milan: "Milan esce da Roma con l'ennesima certezza di essere in lotta per lo Scudetto. Il Milan ha tante chiavi per attaccare. L'unico neo è l'espulsione di Theo Hernandez in prospettiva derby. Il Milan ha una mentalità europea, moderna: i rossoneri sono assolutamente una squadra europea".