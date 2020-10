Montolivo: "Theo mi fa impazzire. Tonali ragazzo di grande prospettiva"

Nel corso dell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l’ex rossonero Riccardo Montolivo ha parlato di alcuni giocatori della squadra di Pioli: "Mi fa impazzire Hernandez, ha numeri incredibili. Tonali è Un ragazzo di grandissima prospettiva, perché ha tutto. Un consiglio? Nella sua testa deve avere obiettivi a lungo termine, evitando di pensare che deve diventare titolare in un mese. Purtroppo ha addosso una grande pressione e questo può essere problema per sua crescita. Krunic? Può fare diversi ruoli, anche sulla trequarti. Lui è uno di quei giocatori amati dagli allenatori. Piuttosto, mi spiace per Bonaventura, un ragazzo affidabile e dal rendimento assicurato: chiudergli la porta così, per motivi di età, l’ho trovato sbagliato".