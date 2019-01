Napoli, Ancelotti a Sky: "Abbiamo regalato il primo tempo, tornare qui sempre un amarcord. Espulsione? Mi è scappata una parolaccia"

Carlo Ancelotti è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di San Siro.

Sulla gara: "Abbiamo regalato un po' il primo tempo a livello di intensità, il Milan ripartiva bene, nella ripresa abbiamo avuto tante opportunità, siamo stati un po' imprecisi. Abbiamo tirato tante volte da dentro l'area di rigore".

Sulla serata: "Non bisogna vincere per forza qua, ci abbiamo provato, la prestazione è stata positiva".

Su San Siro: "Un amarcord bello come sempre, tornare qui è sempre molto piacevole".

Sull'espulsione: "Mi è scappata una parolaccia generica, che inizia con la c e finisce con la o, ma non era rivolta all'arbitro. Mi ha fatto arrabbiare l'ammonizione di Fabian Ruiz che non c'era".

Sulla prestazione: "Poca intensità nel primo tempo, davamo la possibilità ai centrocampisti di inserirsi, non si era pronti nel recupero palla in transizione. Il primo tempo l'abbiamo regalato, il secondo è stato diverso".

Sugli errori: "A volte facciamo giocate con un po' di frenesia, dobbiamo limitare gli errori semplici".

Su Allan: "Non entro nelle trattative che ci sono. La storia dal mio punto di vista è chiusa, Allan rimane un nostro giocatore, non abbiamo mai avuto idea di cederlo se non per qualcosa di straordinario. Il giocatore è stato contattato anche se non si dovrebbe, abbiamo appoggiato la sua richiesta, dopo di che non è successo di niente. Rimane con noi e martedì giocherà. Noi torniamo a Napoli perché c'è il sole".