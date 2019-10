Napoli, De Laurentiis: "I giornali hanno esaltato il Milan dopo il Lecce, noi veniamo trattati da provinciali"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, a margine del pranzo Uefa a Salisburgo, ha dichiarato: "Se c'è onestà intellettuale? In talune considerazioni no, penso al fatto che i giornali più importanti abbiano esaltato il Milan dopo il Lecce. Tutto il nord si schiera, noi da 10 anni giochiamo la Champions ed essere trattati come provinciali secca. Nel mondo del calcio, non nel resto. Se nel calcio accade, forse conviene comprare una squadra del nord. Tradirei la napoletanità" riporta tuttomercatoweb.com.