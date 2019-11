Nela: "Milan-Napoli? Rischiano tutte e due, la situazione è problematica per entrambe"

Ai microfoni di TMW Radio, Sebino Nela ha commentato così il momento del Napoli, prossimo avversario del Milan in campionato: "In avanti è una squadra a tratti devastante, ma ha bisogno di recuperare la sfera. Allan, in questo 4-4-2, è troppo importante e quando manca si sente. Il problema è stato sottovalutato a monte, andava preso un centrocampista con quelle caratteristiche. La squadra non è continua, le prestazioni dovrebbero arrivare sempre da parte di tutti. Questa squadra ha tutto per fare bene, ma non è serena: l'ambiente è una polveriera, bisognerebbe capire con precisione cosa è successo. La sfida con il Milan? Rischiano tutte e due, la situazione è problematica per entrambe".