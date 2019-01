Nesti: "Paquetà è fondamentale per rilanciare il centrocampo del Milan. Higuain? Non l'ho mai visto convinto in rossonero"

Carlo Nesti ha parlato così a Radio Sportiva del momento del Milan: "Paquetà è fondamentale per rilanciare il centrocampo del Milan. Attacco? Il centravanti è un problema importante, Higuain non l'ho mai visto convinto in rossonero. Piatek? In tanti non hanno retto il salto in una big, anche se mi auguro di sbagliare".