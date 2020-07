Novellino: "Ibrahimovic e Bonaventura hanno aiutato Pioli a cambiare il Milan"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex allenatore Walter Novellino ha parlato del Milan e di alcuni suoi protagonisti. Queste le sue parole: "Ibra, Bonaventura, ma in generale tutta la squadra. Era partito con diverse difficoltà, con il 4-3-3 ma la squadra ha seguito i suoi cambiamenti. Tutti gli uomini gli hanno dato una mano . Pioli poi ha saputo dare con tranquillità un gioco. I ragazzi avevano bisogno di un tecnico come lui ma anche di un giocatore con personalità come Ibrahimovic".