Novellino: "Il Milan vuole vincere per l'Europa, il Toro vuole dimenticare il 7-0"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Walter Novellino, fra le altre cose, ha parlato anche della gara di Coppa Italia in programma questa sera a San Siro: "Il Milan vuole proseguire bene e avere una finestra aperta per l’Europa. Ma... cosa c’è di meglio di vincere contro il Milan per dimenticare il 7-0? Il Toro deve avere l’atteggiamento giusto. Sarebbe importante avere una reazione".