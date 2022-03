Nuovo stadio di Milano, il governatore Fontana: "Sono favorevole"

MilanNews.it

© foto di Christian Pravatà

Attilio Fontana, governatore della Lombardia, si è così espresso a RadioLombardia sul nuovo stadio di Milano: "Io sono favorevole all’idea che lo stadio dei due club rimanga a Milano. Per quanto mi riguarda è un punto importante per la città poter avere lo stadio a Milano e spero che la storia dello spostamento dell’impianto fuori dal capoluogo non sia una notizia vera. Mi auguro ci sia la volontà di proseguire nel dialogo".