Oddo: "Final Eight Champions? Il mio Milan si sarebbe trovato bene"

L’ex rossonero Massimo Oddo, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato della nuova formula della Champions 2019-2020 che prevede una sorta di "Final Eight" per assegnare il trofeo: "Come si sarebbe trovato il mio Milan campione d’Europa nel 2007? Credo bene, anche se cambia tutto se si gioca andata e ritorno e quindi in casa e in trasferta. Non creda a chi le dice che non si ragiona sui 180 minuti. Spesso parlando con i miei compagni dell’epoca ricordiamo che se a Manchester non avessimo preso il gol della sconfitta per 3-2 nel recupero dell’andata della semifinale, probabilmente a San Siro saremmo scesi in campo con uno spirito meno aggressivo. La Champions quest’anno sarà un mini Mondiale e le partite avranno uno sviluppo diverso".