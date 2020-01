Intervenuto ai microfoni di Tutticonvocati sulle frequenze di Radio24 Franco Ordine, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato del possibile debutto di Ibrahimovic. Queste le sue sensazioni: Cosa farà domani #Ibrahimovic? Secondo me domani partirà in panchina, ma entrerà, magari per provare a sistemare il risultato. Non dimentichiamo che il #Milan quest'anno ha vinto solo due partite in casa...."