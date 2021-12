Orlando: "Beto al Milan? Credo che il giocatore abbia bisogno di finire la stagione a Udine"

Il mercato degli attaccanti in chiave Udinese e Milan, visto da Alessandro Orlando, grande ex friulano e rossonero. "Per quanto riguarda Beto, si si sa che a Udine ci si può aspettare di tutto - spiega a Tuttomercatoweb.com - credo che comunque il giocatore abbia bisogno di finire la stagione a Udine. Conoscendo il presidente e la mentalità dell'Udinese magari se arriva un'offerta di un certo tipo lo potrebbero anche far partire. E' un giocatore appetibile da parecchie squadre ma non ancora da big".