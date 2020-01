Orrico: "Milan, Cutrone non lo avrei ceduto. Brava la Fiorentina a riportarlo in Italia"

Corrado Orrico, intervistato da tuttomercatoweb.com, ha parlato così di Patrick Cutrone, che ieri ha segnato la sua prima rete con la maglia della Fiorentina in Coppa Italia: "Mi è piaciuto molto Cutrone e non ho capito perchè il Milan lo abbia fatto partire così velocemente peraltro per una cifra tutto sommato contenuta. Io non lo avrei ceduto e bene ha fatto la Fiorentina a riportarlo in Italia".