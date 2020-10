Orsi: "Se il Milan vince stasera può giocarsi lo scudetto. Ibra potente, Dzeko più elegante"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio Mattino, Nando Orsi ha parlato della sfida di questa sera tra Milan e Roma e del duello Ibrahimovic-Dzeko. Queste le sue parole: “Devo dire che il Milan è una delle squadre che deve dare delle conferme. Se passa questo ostacolo poi va da sola perché acquisisce certezze importanti. Stasera è una partita bivio per entrambe. Il Milan negli undici ha dei giocatori importanti. Secondo me il Milan può giocarsi lo scudetto. Sono due giocatori che in questo momento sanno giocare anche la fase offensiva. Ibra è di una potenza straripante, Dzeko è più elegante come movenze. Spostano entrambi gli equilibri di una partita. Se ce li hai lo noti, se non ce l’hai anche”.