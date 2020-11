Padovan: "Una vittoria del Milan stasera convaliderebbe le convinzioni dei rossoneri durante la sosta"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Se il Milan vince si può cominciare a parlare di un principio di fuga. Già con la Roma aveva avuto l'occasione ma i giallorossi avevano fermato i rossoneri al pareggio finale. Questa sera è un'occasione propizia perchè gioca dopo tutti ma il Verona non è una squadra remissiva ma rispettabile e da temere. Dare per scontato che il Milan batta il Verona non è salutare. Deve affrontare la squadra con il Verona con umiltà. Se ha affrontato la gara con il Lille sottovalutandola, questa sera ci sono ottime ragioni per non ricomettere certi errori. Vincere stasera sarebbe importante per consolidare le proprie convinzioni durante la sosta"