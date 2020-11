Pagni racconta Pobega: “Da Terni alla Serie A, farà strada con il Milan”

“Pobega? Quando sono arrivato alla Ternana ho chiamato il suo agente Patrick Bastianelli e ho subito spinto per prenderlo”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex direttore sportivo della Ternana, Danilo Pagni, abile scopritore di talenti che vanta diverse esperienze al fianco di Claudio Lotito, Giovanni Sartori, Pietro Lo Monaco e recentemente Massimiliano Mirabelli al Milan.

Ha avuto difficoltà ad ingaggiare Pobega?

“Bastianelli fu di parola. Mi disse: ‘se va in C viene da te’. Poi ne avevo anche parlato con Rino Gattuso che esaltato le sue qualità. Avevamo Bifulco, Pobega e altri ragazzi che oggi sono protagonisti in B. Bello vederli di scena in palcoscenici importanti”.

Che ricordo ha del Pobega preso da lei alla Ternana?

“Il suo esordio non fu dei migliori. Ma tecnicamente parlando, lo step più importante per lui è stato Pordenone. Il club ha avuto la capacità di aspettarlo e il ragazzo ha risposto presente. È migliorato tanto. E oggi allo Spezia può dimostrare tutte le sue grandi qualità”.

È uno da Milan? I rossoneri ne detengono il cartellino.

“Ha la struttura fisica per giocare a certi livelli. Riesce, nonostante la sua mole, ad essere poco prevedibile. Il Milan punterà su di lui. Guardate la crescita esponenziale di Locatelli: al Milan aveva un ruolo ordinario, al Sassuolo è stato investito di responsabilità. E se hai talento, se vieni responsabilizzato esplodi”.