Paolillo (ex ag. Kakà) a MN: "Nell'estate 2009 Ricky voleva restare. Vi racconto quando il Real venne a casa mia"

Gaetano Paolillo, ex agente di Ricardo Kakà, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it dell'addio di Kakà dal i: "Ogni anno il Real Madrid si informava se ci fossero i presupposti per prendere Kakà. Una volta vennero a casa mia Baldini e Mijatovic per parlare e ci vedemmo a casa mia insieme al papà di Kakà. Io dissi che eravamo stati in un ristorante, ma in realtà eravamo stati a casa mia. Ci offrirono una cifra importante. Quando qualcuno ci contattava noi informavamo subito Galliani, però il Milan è sempre stato irremovibile: Kakà era assolutamente incedibile e anche lo stesso ragazzo diceva sempre che avrebbe voluto stare al Milan. Per farvi capire, vi racconto un aneddoto mai uscito: dopo l'ultima partita con il Milan nel 2009 a Firenze, lui partì per andare con la nazionale e si portò dietro solo uno zainetto. Io lo accompagnai a Malpensa e mi ricordo che mi disse: 'Ci vediamo qua tra un mese quando torno'. Invece il Milan fu costretto a cederlo al Real, mentre Ricky si trovava in Brasile".

