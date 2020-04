Papin: "Fossi il Milan farei uno sforzo per Cavani"

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Jean-Pierre Papin, fra le altre cose, ha parlato anche dell’attacco del Milan: "Leao? Dategli tempo, è molto giovane. È un profilo interessante, ha velocità e potenza ma gli manca esperienza. E la maglia del Milan pesa. Ibra è un fenomeno, con lui migliorano tutti. Quando parla gli altri ascoltano. E in squadra servono campioni così. Rebic mi piace, ma è un giocatore di movimento, non un bomber, anche se in questi mesi ha fatto grandi cose. Il centravanti puro non esiste più. Ci sono i fuori categoria come Ronaldo, Messi e Mbappé, che segnano ma non sono vere prime punte, e poi pochi “9” autentici: Benzema, Aguero. O Icardi, che però è un finalizzatore. Fossi il Milan farei uno sforzo per Cavani: avete visto quanto corre? E difende, costruisce, senza mai perdere lucidità".