Paramatti su Bologna-Milan: "Entrambe hanno bisogno di punti"

Ai microfoni diTuttomercatoweb.com, l’ex difensore del Bologna, Michele Paramatti, ha parlato della gara di questa sera: "Sia Bologna che Milan vorranno fare punti, i rossoblù devono stare lontano dalla zona salvezza e i rossoneri puntano a risollevarsi e dare continuità alla vittoria anche in vista del mercato. Paulo Sousa sulla panchina del Milan? Sarebbe difficile per tutti gli allenatori gestire una situazione del genere o comunque trarre dei risultati. Pioli è bravo ma in queste condizioni non penso possa incidere più di tanto. Paulo Sousa può determinare se messo nelle condizioni di lavorare con giocatori adatti al proprio schema di gioco".