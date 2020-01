Fabio Parisi, agente sportivo, ha parlato così a "Tutti convocati" su Radio 24 della situazione di Suso al Milan: "Suso è stato penalizzato dal cambio di modulo. Suso sa chi è il suo agente, c'è qualcuno che sta alzando il telefono per lui. Ieri è andato da solo a incontrare Boban e Maldini solo per non inasprire i toni".