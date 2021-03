Parma, D’Aversa: "Milan, che impresa a Roma. Ma Scudetto all’Inter"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'allenatore del Parma, Roberto D’Aversa, ha detto la sua sul duello scudetto tra le due milanesi: "Vince l’Inter, ne sono sicuro. È vero che il campionato è ancora lungo e che il Milan ha fatto una grande impresa imponendosi in trasferta contro la Roma, ma ho sempre sostenuto che i nerazzurri sono nettamente superiori. Non hanno ancora ucciso il campionato, perché ci sono troppe partite da qui alla fine, però sono sulla buona strada. In ogni caso per le altre secondo me non ci sono possibilità di rientrare: le prime due saranno Inter e Milan".