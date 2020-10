Pascali a MTV: "Il Celtic viene dalla sconfitta contro i Rangers, vorranno partire molto forte"

Manuel Pascali, difensore del Fanfulla con un passato nel Kilmarnock, è intervenuto a Milan TV per parlare del Celtic: "È una squadra che non sta facendo benissimo, arriva da una sconfitta contro il Rangers. È una squadra che in squadra si trasforma. Si giocherà a quasi porte chiuse quindi non ci sarà il fattore Celtic Park. Lennon è un allenatore di carattere, era un trascinatore da giocatore ed è uno tosto. La squadra si presenterà carichissima, giocherà a 3 dietro e ha 2 attaccanti che sono molto fastidiosi. Non hanno tanti palleggiatori però cercheranno di tenere i ritmi altissimi. Però temono molto il Milan che sta facendo cose straordinarie, potrebbero soffrire il 4-2-3-1 dei rossoneri. I tifosi sono molto arrabbiati dopo la sconfitta contro il Rangers. Giocano con Griffiths davanti che ha un mancino delicato, invece Ayeti viene da una stagione in chiaroscuro”.