Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Claudio Pasqualin, operatore di mercato, ha parlato dell'arrivo di Ibrahimovic in rossonero. Queste le sue parole: "Ibrahimovic al Milan? Vado controcorrente, per me è un no. Allo svedese non manca l'autostima alla marchese del grillo, però ha 38 anni e quello che aveva da dare lo ha già dato"