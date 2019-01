Passerini: "Higuain vorrebbe andare al Chelsea, ma è l'affare è complesso. Quando ha capito che il suo riscatto era legato al quarto posto..."

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24 e sul momento del Milan ha spiegato: "Gattuso è l'unico che crede veramente che quella di Jeddah possa essere la partita della rinascita di Higuain. Se fosse per Higuain il giocatore se ne vorrebbe andare al Chelsea. Lo ha deciso dopo le vacanze. Non è detto però che si faccia, è un affare molto complesso. Non si può capire la vicenda Higuain se non si conosce Higuain, un ragazzo dagli umori mutevoli che potrebbe anche cambiare idea. Ha detto al Milan di voler andare via dopo essersi confrontato con la sua famiglia. Quando Higuain ha capito che il riscatto da parte del Milan era legato al quarto posto ha subito un colpo nell'orgoglio, e lui vive di questo orgoglio".