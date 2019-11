Passerini: "Il Milan sta migliorando, ma ha bisogno del mercato perchè ha limiti strutturali"

Intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, Carlos Passerini, giornalista sportivo, ha parlato del Milan sotto diversi aspetti, soprattutto del momento buio del Milan.

"Bisogna guardare la situazione con obiettività. Il Milan ha bisogno di tutto tranne che raccontarsi bugie e la verità è una sola: il Milan in questo momento sta migliorando, si vede qualcosa di diverso rispetto a Giampaolo, ma è altrettanto vero che se il Milan non viene sistemato a gennaio, soprattutto in attacco, l'Europa resta un miraggio. Il Milan, così com'è, sta migliorando ma può migliorare fino ad un certo punto perché ha dei limiti strutturali evidenti. Senza un mercato di gennaio adeguato questa squadra è destinata ad un campionato che può essere non quello di oggi, ma poco di più"