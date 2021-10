Passerini: "Mirante ha un'esperienza di 350 partite in Serie A. Il Milan è corso giustamente ai ripari"

Intervenuto ai microfoni di 'Tutticonvocati' Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato di Maignan. Queste le sue parole: "Il fatto che il Milan corso ai ripari in giornata per l'infortunio di Maignan vuol dire che non si considera Tatarusanu ideale per il campionato che il Milan vuol fare, mentre Mirante ha esperienza di 350 e passa partite in A"