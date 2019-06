Pellegatti: "Con Maldini dt del Milan, potrebbero arrivare Simone Inzaghi e Ganz"

Carlo Pellegatti, nell'ultimo video per il suo canale YouTube, ha parlato così del momento dell'universo rossonero fra l'attesa di Maldini ed il futuro della panchina: "Nel weekend, Gazidis sarà a Madrid per seguire la finale di Champions ma saranno giorni di assoluta calma per quanto riguarda il Milan. Paolo e Ivan si sono dati appuntamento lunedì per riprendere il loro incontro e per definire la questione del futuro dell'ex capitano come nuovo direttore tecnico del club. Da qui seguiranno molte cose, come la scelta del nuovo allenatore. Secondo quanto mi risulta, sarebbe Simone Inzaghi in pole per la panchina qualora Maldini diventasse direttore tecnico dei rossoneri. Per quanto riguarda invece la panchina del Milan Femminile, la scelta sarebbe ricaduta su Maurizio Ganz. Lo stesso Simone Inzaghi avrebbe già un incontro stabilito con Lotito nei primi giorni di settimana prossima".