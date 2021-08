Pellegatti: "Dalla Spagna mi dicono che sia chiusa la trattativa per Castillejo al Getafe"

Il giornalista Carlo Pellegatti ha fornito sul suo canale Instagram una notizia sul calciomercato del Milan: "Mi arriva una notizia dalla Spagna da verificare: dovrebbe essere chiusa la trattativa tra il Milan e il Getafe per Castillejo. Ripeto: è ancora da verificare, ma chi me l'ha riferita di solito non sbaglia. Vedremo nelle prossime ore".