Pellegatti: "Giù le mani da Theo Hernandez. Il Milan non è uno shop!"

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso rossonero, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla presunta offerta del PSG per Theo Hernandez: "Secondo la Bild, autorevole testata tedesca, il solito PSG avrebbe tentato il Milan con un'offerta per Theo e il Milan ha detto di no. Il Milan non è uno shop, non è una vetrina, non è un negozio dove guardare e andare a comprare un giocatore. Le opinioni sono cambiate perché i dati di fatto hanno fatto cambiare idea a coloro che sostenevano che il fondo Elliott era venuto qui per prendere i giocatori e poi cederli. I fatti l'hanno totalmente smentito: Elliott sta costruendo e ha un progetto e dice no all'offerta per uno dei suoi gioielli. Theo nella prossima stagione deve esplodere dopo che in questa è stato un po' ondivago anche per entrare nelle grazie di Deschamps. Giù le mani da Theo Hernandez!".