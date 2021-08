Pellegatti: "Ilicic solo occasione da ultimo giorno di mercato"

Il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso sul suo canale Youtube soffermandosi sul calciomercato del Milan: "Ribadisco il concetto: se Ilicic dovesse arrivare sarà l'operazione gratis dell'ultimo giorno di mercato. Datemi retta: non sono ore calde per Ilicic. L'Atalanta sta cercando di piazzarlo senza successo in questo momento, perché lo sloveno vuole solo il Milan. Il Milan, però, sta cercando altre figure e quella ideale sarebbe Ziyech: molto complicato, molto difficile, ma riuscirebbe a conciliare il trequartista e la fascia destra; non come Ilicic, che è considerato solo come giocatore da fascia destra".