Pellisier su Mandzukic: "Non so se cambiare in corsa una squadra che sta andando bene possa essere positivo”

Parlando del Milan ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Sergio Pellissier si è soffermato sull'interesse dei rossoneri per Manduzkic. Queste le sue parole: “Prima il Milan era Ibra dipendente. Poi quando si è fatto male lui sono usciti altri giocatori da cui nessuno si aspettava così tanto. Non so se cambiare in corsa una squadra che sta andando bene possa essere positivo”.