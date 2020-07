Perché Caldara non giocava al Milan? Sartori: "Lì non c'è tempo, da noi ne ha avuto"

Nella sua intervista a Radio Rai, il responsabile dell'area tecnica dell'Atalanta, Giovanni Sartori, ha parlato anche di Mattia Caldara, rispondendo a una domanda sul perché non abbia trovato spazio al Milan: "A causa degli infortuni. Quando poi si è ripreso il club rossonero non ha avuto il tempo di aspettarlo, a causa dei traguardi da raggiungere in fretta. Noi avevamo tempo per aspettarlo".