Piatek: "La prima rete contro l'Atalanta è stata la chiave della partita. Poi è cambiato lo scenario..."

Krzysztof Piatek, intervistato da Przeglad Sportowy, è tornato a parlare dell'importanza della sua prima rete contro l'Atalanta, nella sfida di sabato sera: "Credo sia stato il gol chiave del match. L'Atalanta ha giocato meglio nel primo tempo, eravamo sulla difensiva e abbiamo avuto un paio di situazioni per segnare. Non abbiamo potuto organizzare il gioco. Quella rete ci ha permesso di cambiare lo scenario e presentarci come la squadra che vogliamo essere in ogni match. Abbiamo giocato meglio e abbiamo vinto meritatamente".