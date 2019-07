Piatek non vuole fermarsi: "L’obiettivo è segnare più della scorsa stagione. Voglio perfezionare il mio tiro"

Dopo aver segnato a raffica nella scorsa stagione, Krzysztof Piatek vuole ripetersi anche quest'anno, come ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Quanti gol voglio segnare? Non voglio dire un numero specifico perché se poi non ci arrivassi tutti parlerebbero solo di quello. Semplicemente, vorrei segnare ogni partita. So che non ce la farò, ma la missione è quella. L’obiettivo è segnare più della scorsa stagione, bisogna sempre migliorarsi. Seconda stagioe più difficile della prima? Per me non è mai stato così. Sono sempre riuscito a migliorarmi. Nelle ultime tre stagioni in campionato ho fatto 11, 21 e 22 gol. Nella prossima voglio migliorare ancora. In cosa voglio migliorare maggiormente? Magari le punizioni. E anche il tiro: è buono ma vorrei perfezionarlo. Se devo scegliere una cosa sola, dico segnare di più col sinistro, magari migliorando il tiro dai 20-25 metri".