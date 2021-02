Pioli a Dazn: "Se ci avessero detto mesi fa che adesso saremmo stati secondi, tutti avrebbero fatto i salti di gioia"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Stefano Pioli ha parlato nel post partita di Milan-Inter. Queste le sue parole: "Penso che la nostra forza sia stata l'equilibrio e credere nel nostro lavoro. Se ci avessero detto mesi fa che adesso saremmo stati secondi, tutti avrebbero fatto i salti di gioia, ma questo non ci deve far essere felici perché avevamo il derby e siamo andati Ko in una partita importante. Nelle ultime tre uscite non siamo riusciti a mettere in campo le nostre capacità. La partita sbagliata è stata quella con lo Spezia, non oggi".