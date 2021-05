Pioli a MilanTV: "Dobbiamo essere più precisi e solidi. Juve? Il livello della prestazione dovrà alzarsi"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a MilanTV nel post partita di Milan-Benevento: "Clima d'intensità e di concentrazione già dal riscaldamento? Sì, la squadra è stata brava ad afforntare bene la partita dal punto di vista mentale. Si voleva reagire, dimostrando di non essere quella delle due sconfiftte, di pensare in positivo e l'abbiamo fatto, giocando bene dal punto di vista tecnico. Era pesante dal punto di vista mentale: siamo giovani e biosgna abituatuarsi a superare le difficoltà; io sono veramente convinto che queste difficoltà ci aiuteranno a crescere in modo importante".

Sui segnali positivi: "Da tutti gli aspetti positivi dobbiamo prendere qualcosa, che siano motivazioni ed emozioni di squadra o dei singoli da trasformare in energia. Conterà solamente dove saremo il 23 maggio. Volevamo e speravamo di essere qui a giocarci la Champions e ora dobbiamo essere lì attaccati con determinaztione e concentrazione. Questa vittoria ci aiuterà a preparare al meglio la prossima partita molto stimolante, molto motivante e che peserà molto sulla classifica".

Sulle occasioni concesse: "Credo che quella sia una delle situazione in cui dobbiamo trovare più compattezza e solidità. Non siamo stati oggi così alti e aggressivi, pur essendo schierati bene sotto palla e alcune volte puoi lasciare qualche marcatura sugli inserimenti; non essere così attenti e precisi ti può creare qualche difficoltà che poi puoi pagare a livello mentale: dobbiamo essere più attenti, precisi e solidi".

Sulle occasioni sprecate: "È chiaro che una squadra che riesce a creare 11 occasioni da goal significa che ha costruito bene, si è mossa bene e ha giocato con qualità, ma ora è il momento di creare occasioni e di portarle a casa: non sarà facile creare 11 occasioni nella prossima partita. Dobbiamo ora essere più concreti, più cinici e determinati. Il livello della prestazione per la prossima gara dovrà alzarsi. Sono convinto che abbiamo le qualità per fare ancora meglio".

Sull'impatto in partita: "Siamo stati bravi a livello mentale, perché potevamo scendere con timore, tensione e nervosismo. La squadra è stata lucida con un piano chiaro su come prendere le posizioni: da questo punto di vista abbiamo fatto bene".