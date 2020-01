Pioli a MilanTv: "Ibra tanta roba. All'inizio era un pò teso, poi con i minuti la condizione è migliorata"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv Stefano Pioli ha parlato delle sensazioni relative al match tra Cagliari e Milan. Di seguito le domande e le risposte.

Sulla partita vinta meritatamente e con maturità.

E' stata una vittoria meritata ma difficile sopratutto nel primo tempo dove abbiamo fatto fatica a trovare le distanze. Abbiamo subito poco e siamo stati pericolosi per questo la vittoria è meritata e ci deve dare coraggio e fiducia per il futuro perchè ci so no ancora tante partite.

Sulla vittoria che può dare fiducia per il futuro.

Deve dare fiducia perchè se le sconfitte tolgono autostima le vittorie devono convincerti che abbiamo buone qualità. Noi le buone qualità le abbiamo, abbiamo dimostrato per un periodo di essere all'altezza e ora dobbiamo dimostrare con continuità per fare si che possa esserci una striscia di vittoria lunga e duratura. Dobbiamo mantenere lo spirito di sacrificio, la voglia di lottare per superare i momenti difficili che si presentano durante il match.

Sul gol di Ibra e sul suo impatto.

Ero preoccupato perchè non sapevo che minutaggio potesse avere Zlatan e nel secondo tempo infatti gli chiedevo ogni 5 minuti come stava. All'inizio credo fosse un po' teso perchè tornare a giocre con questi livelli non è facile. Nell'arco dei minuti la sua condizione è migliorata, chiaramente non può essere al 100% ma ha dimostrato che è tanta roba.

Sull'intesa con Leao.

Abbiamo un giocatore con caratteristiche che prima non avevamo come Ibra e i giocatori a fianco a lui devono essere bravi a capirlo. Rafa sicuramente ha le caratteristiche giuste.