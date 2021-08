Pioli a MTV: "Abbiamo vinto meritatamente contro un avversario difficile: la dedichiamo ai tifosi e a Gazidis"

Mister Pioli è stato intervistato da Milan TV al termine di Sampdoria-Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Sapevamo delle difficoltà che avremmo incontrato, sapevamo che loro stavano bene fisicamente. Tatticamente hanno già una loro identità. Abbiamo fatto una buona partita, con spirito e ritmo giusto. Abbiamo vinto meritatamente”.

Krunic e Tonali tra i migliori? “Preferisco sempre parlare della squadra ma i due centrocampisti hanno lavorato bene, hanno dato sostanza e qualità. Anche Leao ha fatto intravedere cose belle. Mi aspetto questo tipo di prestazioni, dovremo crescere velocemente e salire di livello. La partita di oggi è la dimostrazione che abbiamo lavorato bene, la prestazione c’è stata”.

Sui tifosi: “Già entrare in campo e fare riscaldamento è stato bellissimo per me e per i giocatori. La vittoria la dedichiamo a loro e ad Ivan Gazidis, che seppur lontano ci fa sentire la sua presenza. Siamo legati molto tra di noi e questo legame ci aiuta a superare momenti difficili come questa situazione”.

Sul gioco con i piedi di Maignan: “Molto avversari vengono a uomo, dobbiamo leggere gli spazi necessari per fargli male. Ora abbiamo questa possibilità, Mike ha un calcio lungo fortissimo e preciso. Se gli avversari vogliono venire nella nostra metà campo allora potremo usare questa soluzione, abbiamo attaccanti forti e possiamo fargli male. Deve essere bravo lui a leggere le situazioni. Dobbiamo essere bravi a variare, ormai il calcio è così. Oggi ha fatto delle bellissime scelte, è un ragazzo molto disponibile, curioso, volenteroso, sono contento del suo modo di lavorare e della sua capacità di scelta”.

Mister, la tua è una squadra camaleontica: “Onestamente devo dire che Kjaer fosse arrivato un po’ prima la difesa a tre l’avrei provata anche un po’ prima. Ma l’importante è essere squadra, i numeri non sono così importanti ma l’interpretazione. Poi che siamo a 5, a 4, quando ci sarà le 2 punte… io cerco di mettere una squadra equilibrata, poi magari la squadra di domenica prossima sarà diversa perché sono diversi gli avversari o magari cambia il livello di forma dei giocatori. L’importante è avere questa disponibilità, l’ho detto alla squadra. Dobbiamo mantenere questo livello di intensità, di ritmo e di sacrificio per la squadra”.