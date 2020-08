Pioli a Sky: "È da gennaio che stiamo facendo bene, dobbiamo migliorare ancora"

Queste le dichiarazioni rilasciate da mister Stefano Pioli a Sky Sport al termine di Milan-Cagliari: “Giusto concludere così per il lavoro e gli sforzi fatti. È da gennaio che stiamo facendo bene, 41 punti vuol dire che abbiamo toccato livelli molto alti. C’è molta soddisfazione per quello che abbiamo fatto, però adesso dobbiamo guardare avanti e ricominciare da zero, perché comunque abbiamo chiuso il campionato a 12 punti di distanza dalla quarta in classifica. Dobbiamo migliorare ancora”.